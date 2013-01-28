пеерводчик, копирайтер, рерайтер

Имею опыт работы удаленным переводчиком и редактором текстов:

1. Перевод статей на тему «Профилактика и защита от психологического насилия и манипулирования сознанием», 38 с., с английского на русский. (ОО «Психокультура», «FPPS»), 2005.

2. Редактирование текста на англ. языке, подготовка к печати учебного пособия для студентов-иностранцев (Мартыненко Н.Н. «International Law», 100 с.), 2006.

Редактирование текста на англ. языке, проверка, подготовка к печати учебного пособия для студентов-иностранцев (Наумейко И. В. «Theory of probability», 160 с.), 2006.

Редактирование текста (на английском языке), проверка и подготовка к печати учебного пособия для студентов-иностранцев. (V.A. Doroshenko, N.K. Sakhnenko, A.G. Nerukh «Introduction to Mathematical Analysis and Differential Calculus One-Variable Functions», 2006,(все – при издательстве «СМИТ»).

3. Имею опыт работы удаленным переводчиком при бюро переводов «Exclusive Translation», 2007.

Выполняю при бюро переводов заказы по медицинской, юридической, экономической, рекламной и IT-тематике как самостоятельно, так и в команде. Имею опыт редактора общего текста, выполняемого разными переводчиками.

В данный момент выполняю работы по заказу при редакциях и бюро переводов:

• в качестве удаленного переводчика (с английского, французского на украинский, русский; с русского на украинский, английский);

• как корректор текстов русскоязычных авторов на английском языке.

Работа в сфере образования на частичной занятости и работа с предприятиями на основе договоров (ЧП «Мезенина», 4 группы взрослых, всего – 20 человек; iLingua – две группы и индивидуальные занятия), веду частные уроки.

На данный момент ищу работу на дому. Имею опыт по написанию статей на женскую тематику, работала с наполнениями сайта графическим содержанием и контентом на русском, украинском и английском языках.

Высшее/ педагогическое, психологическое, филологическое

Харьковский государственный педагогический институт

Харьковский государственный университет им. Каразина

Специальность – «психолог в системе народного образования».

Курсы французского языка при Французском центре «Альянс»

Институт непрерывного образования при педагогическом университете, французский язык

Свидетельство о сдаче экзамена при Харьковском Центре иностранных языков.

Государственные 2-х годичные курсы иностранных языков, английский язык

Сертификат

Интенсив при Летнем Канадском университете (в Харькове), английский язык, сертификат

Интенсив при Летнем Канадском университете (в Харькове), «группа для учителей» с проведением зачетного урока для студентов, английский язык, сертификат.

Интенсив при Летнем Канадском университете (в Харькове), седьмой уровень (из девяти) «Произношение, устная коммуникация», английский язык, сертификат.

Закончила 5 курс заочного отделения ХГУ НУА по специальности «референт-переводчик». диплом бакалавра по специальности «референт-переводчик» английский.