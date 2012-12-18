Художник, дизайнер, создаю бижутерию, кукол

Попова Наталия Вячеславовна

Киев, ул. Симиренка, 31 кв. 234

Тел. (моб.) 8-095-608-66-91

[email protected]

ОПЫТ РАБОТЫ

Февраль 2010 – август 2010

Магазин «Лавка Художника»

Продавец-консультант, дизайнер

Консультация покупателей, проведение мастер-классов по техникам декорирования, росписи по ткани, бижутерии и тп., создания образцов с использованием товаров магазина, декорирование элементов обстановки магазина.

Сентябрь 2008 – февраль 2010

Полиграфическая студия «Лиро»

Дизайнер

Допечатная обработка материалов, дизайн полиграфии, корректура и верстка текстовых материалов, печать на цифровой машине, постпечатная обработка (порезка, биндерование, ламинация)

Июнь-июль 2008

ООО «Вау-принт»

Дизайнер

Дизайн и верстка полиграфических материалов, попечатная подготовка

2007- май 2008

ЧП «Issa KeiRo»

Дизайнер

Допечатная подготовка фотографий, верстка

Октябрь 2005 – октябрь 2006

ЧП «Витраж»

Художник (Внештатный сотрудник)

Создание детских книжек серии «одень куклу» и раскрасок от набросков до макета, полностью подготовленного для печати

ОБРАЗОВАНИЕ

2007- наст.вр.

ХИХМИД (Художественный институт художественного моделирования и дизайна)

Кафедра: дизайн рекламы

2007-2008

МУФ (Международный Университет Финансов)

Кафедра учета и аудита, магистр

2003-2007

КНУ имени Тараса Шевченка

Кафедра международной экономики, бакалавр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- свободное владение персональным компьютером

- Microsoft Word, Microsoft Excel – высокий уровень

- Профессиональные программы: Adobe Photoshop, Corel Draw, Expression, Adobe Illustrator, Corel Painter, Quarck Express – профессиональный уровень

- работа с техниками декорирования любой сложности ( декупаж, состаривание, акриловая роспись, золочение)

- работа с полимерной глиной ( бижутерия, куклы)

ПУБЛИКАЦИИ

Газета «Зарубіжна література», май 2003 – репродукции картин, отрывки конкурсных работ

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

- английский, свободно

- французский, базовый уровень

- русский и украинский язык: свободное владение, возможен быстрый перевод.

ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА

- ответственность;

- умение работать самостоятельно;

- высокий уровень самодисциплины;

- аккуратность.

ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ

Рисование (графика, акрил, пастель, акварель, акварельные карандаши, смешанная техника, мозаика); создание комиксов, написание стихов, прозы

ПРОЧЕЕ

Не замужем, детей нет, без вредных привычек

Есть в наличии сканер, выход в интернет.