Попова Наталия Вячеславовна
Киев, ул. Симиренка, 31 кв. 234
Тел. (моб.) 8-095-608-66-91
ОПЫТ РАБОТЫ
Февраль 2010 – август 2010
Магазин «Лавка Художника»
Продавец-консультант, дизайнер
Консультация покупателей, проведение мастер-классов по техникам декорирования, росписи по ткани, бижутерии и тп., создания образцов с использованием товаров магазина, декорирование элементов обстановки магазина.
Сентябрь 2008 – февраль 2010
Полиграфическая студия «Лиро»
Дизайнер
Допечатная обработка материалов, дизайн полиграфии, корректура и верстка текстовых материалов, печать на цифровой машине, постпечатная обработка (порезка, биндерование, ламинация)
Июнь-июль 2008
ООО «Вау-принт»
Дизайнер
Дизайн и верстка полиграфических материалов, попечатная подготовка
2007- май 2008
ЧП «Issa KeiRo»
Дизайнер
Допечатная подготовка фотографий, верстка
Октябрь 2005 – октябрь 2006
ЧП «Витраж»
Художник (Внештатный сотрудник)
Создание детских книжек серии «одень куклу» и раскрасок от набросков до макета, полностью подготовленного для печати
ОБРАЗОВАНИЕ
2007- наст.вр.
ХИХМИД (Художественный институт художественного моделирования и дизайна)
Кафедра: дизайн рекламы
2007-2008
МУФ (Международный Университет Финансов)
Кафедра учета и аудита, магистр
2003-2007
КНУ имени Тараса Шевченка
Кафедра международной экономики, бакалавр
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
- свободное владение персональным компьютером
- Microsoft Word, Microsoft Excel – высокий уровень
- Профессиональные программы: Adobe Photoshop, Corel Draw, Expression, Adobe Illustrator, Corel Painter, Quarck Express – профессиональный уровень
- работа с техниками декорирования любой сложности ( декупаж, состаривание, акриловая роспись, золочение)
- работа с полимерной глиной ( бижутерия, куклы)
ПУБЛИКАЦИИ
Газета «Зарубіжна література», май 2003 – репродукции картин, отрывки конкурсных работ
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
- английский, свободно
- французский, базовый уровень
- русский и украинский язык: свободное владение, возможен быстрый перевод.
ПОЛЕЗНЫЕ КАЧЕСТВА
- ответственность;
- умение работать самостоятельно;
- высокий уровень самодисциплины;
- аккуратность.
ХОББИ И УВЛЕЧЕНИЯ
Рисование (графика, акрил, пастель, акварель, акварельные карандаши, смешанная техника, мозаика); создание комиксов, написание стихов, прозы
ПРОЧЕЕ
Не замужем, детей нет, без вредных привычек
Есть в наличии сканер, выход в интернет.
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