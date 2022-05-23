Я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.
Я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий. Могу предложить:
● Ретушь:
• Легкая ретушь. Например: исправление мелких дефектов кожи, удаление эффекта красных глаз, жирного блеска;
• Базовая ретушь фотографии;
• Ретушь детских фото
• Глубокая (комплексная) ретушь со сложной обработкой кожи, омоложением, коррекцией фигуры модели и т.д.;
• Предметная ретушь;
• Свадебная ретушь;
• Реставрация старых снимков (базовая) с устранением царапин, пятен, трещин.
● Обработка:
• Кадрирование и цветокоррекция снимка;
• Добавление или удаление предметов на снимке;
• Замена фона на белый или прозрачный (обтравка фотографии);
• Замена фона на снимке (на другой вариант, помимо белого или прозрачного);
• Стилизация снимка.
Я против войны в Украине!