Я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий. Я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий. Могу предложить: ● Ретушь: • Легкая ретушь. Например: исправление мелких дефектов кожи, удаление эффекта красных глаз, жирного блеска; • Базовая ретушь фотографии; • Ретушь детских фото • Глубокая (комплексная) ретушь со сложной обработкой кожи, омоложением, коррекцией фигуры модели и т.д.; • Предметная ретушь; • Свадебная ретушь; • Реставрация старых снимков (базовая) с устранением царапин, пятен, трещин. ● Обработка: • Кадрирование и цветокоррекция снимка; • Добавление или удаление предметов на снимке; • Замена фона на белый или прозрачный (обтравка фотографии); • Замена фона на снимке (на другой вариант, помимо белого или прозрачного); • Стилизация снимка.

Я против войны в Украине !