LeaLong

Ольга LeaLong

 
30 летРоссия/Ростов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий.

Я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий. Могу предложить:

● Ретушь:

• Легкая ретушь. Например: исправление мелких дефектов кожи, удаление эффекта красных глаз, жирного блеска;

• Базовая ретушь фотографии;

• Ретушь детских фото

• Глубокая (комплексная) ретушь со сложной обработкой кожи, омоложением, коррекцией фигуры модели и т.д.;

• Предметная ретушь;

• Свадебная ретушь;

• Реставрация старых снимков (базовая) с устранением царапин, пятен, трещин.

● Обработка:

• Кадрирование и цветокоррекция снимка;

• Добавление или удаление предметов на снимке;

• Замена фона на белый или прозрачный (обтравка фотографии);

• Замена фона на снимке (на другой вариант, помимо белого или прозрачного);

• Стилизация снимка.