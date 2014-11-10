Юрист/переводчик/копирайтер

Окончила Юридический факульет МГУ 2008-2013, кафедра Гражданского Процессуального Права (специалист).

University of Sussex - LLM in International Commercial Law с 2012 - по настоящее время (получение степени Магистра в Международном коммерческом праве).

Опыт работы:

4 года в качестве юриста в нотариальной конторе;

3 месяца стажировки в корпоративном отделе ОАО "МТС".

Профессиональный интерес в корпоративном, международном, процессуальном и коммерческом праве, а также в правовом регулировании сети "Интернет".

Помимо юридической карьеры занимаюсь переводами текстов с русского на английский и с английского на русский языки. Могу осуществлять переводы, связанные с юридической лексикой.

Обладаю врожденной грамотностью. Умею писать красивые тексты (на русском и на английском), а также вычитывать и редактировать уже написанную работу.