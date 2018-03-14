Задача, сделать верстку сайта. Описание: Есть уже сверстанный сайт на tilda он является ТЗ нужно полностью все повторить и скопировать наполнение от туда. (модальные окна, табы, подсказки, коды метрики и ...
HTML-верстка46 заявок
Закрыт
5 лет назад
Задача, сделать верстку сайта. Описание: Есть уже сверстанный сайт на tilda он является ТЗ нужно полностью все повторить и скопировать наполнение от туда. (модальные окна, табы, подсказки, коды метрики и ...
Нужно адаптивно сверстать Landing Page, макет ниже, есть только десктопная версия.
Всё описал в скайпе
Нужно адаптивно сверстать Landing Page, ниже приложу дизайн макет, Большим плюсом будет если Вы сможете выйти на связь в скайпе или любом другом мессенджере что бы обсудить проект голосом.
Нужно сверстать и повесить сайт на WordPress (WooCommerce). Дизайн сайта в описании! ТЗ хотел бы составить сразу с исполнителем (нужна консультация по некоторым моментам) жду ваших предложений по ценам и срокам!