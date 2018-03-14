Lead-Me

Егор Кравцов Lead-Me

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Kind-Of-Heaven
Кирилл 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Сверстать лэндинг + сделать адаптив
Все хорошо, оплату получил, сотрудничеством доволен!
Хороший исполнитель, старается вносить правки максимально быстро, если будете дадите сразу же чёткое ТЗ с подробным описанием того что нужно, то сделает всё идеально. Думаю что ещё посотрудничаем.Спасибо
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