Добрый день.

Меня зовут Лебедев Роман

Мой опыт в сфере оптимизации и продвижения сайтов составляет около года, кроме того, имею опыт работы с инфо-бизнесами и интернет-магазинами.

За время работы в данной отрасли я сталкивался с таким видом работ:

1) Анализ конкурентов;

2) Сбор/кластеризация симантического ядра;

3) Внутренняя оптимизация;

4) Внешняя оптимизация;

5) Составление контент плана и управление им

6) SERM

7) Администрирование соц.сетей

Моё портфолио: https://yadi.sk/d/tEngAcoY3LQyAX

Для меня удобен любой из следующих способов связи:

тел.: +7-953-060-14-88

email: r.i.lebedev@mail.ru

Готов ответить на все ваши вопросы.

Спасибо за уделенное время.

С нетерпением жду вашего ответа.