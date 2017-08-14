Добрый день.
Меня зовут Лебедев Роман
Мой опыт в сфере оптимизации и продвижения сайтов составляет около года, кроме того, имею опыт работы с инфо-бизнесами и интернет-магазинами.
За время работы в данной отрасли я сталкивался с таким видом работ:
1) Анализ конкурентов;
2) Сбор/кластеризация симантического ядра;
3) Внутренняя оптимизация;
4) Внешняя оптимизация;
5) Составление контент плана и управление им
6) SERM
7) Администрирование соц.сетей
Моё портфолио: https://yadi.sk/d/tEngAcoY3LQyAX
Для меня удобен любой из следующих способов связи:
тел.: +7-953-060-14-88
email: r.i.lebedev@mail.ru
Готов ответить на все ваши вопросы.
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