Образование
03/2014 – 07/2014
Университет Падерборна,семестр по обмену
· Язык обучения: немецкий
c 09/2010
Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики, 5 курс
· Факультет «Финансы и Кредит»
· Специализация «Инвестиционное дело»
· Средний балл 5,0 (из 5,0)
Опыт работы
07/2012 – 02/2014
Начальник Отдела анализа страхового рынка Департамента стратегического маркетинга Росгосстрах
· Подготовка периодических статистических сводок с анализом российского страхового рынка
· Прогнозирование развития российского страхового рынка
· Оценка позиции компании Росгосстрах на страховом рынке
· Оценка конкуренции
· Проведение исследований страхового рынка
· Административные функции
Знание языков
· Немецкий (свободно, свидетельство DSH_3),
· Английский (свободно, IELTS 8),
· Русский (родной язык)