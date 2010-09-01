Lebedevad

Анастасия Lebedevad

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работаю быстро, аккуратно, ответственно и с вниманием к деталям.

Образование

03/2014 – 07/2014

              

 Университет Падерборна,семестр по обмену

        ·       Язык обучения: немецкий

c 09/2010  

                           

Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики, 5 курс

        ·      Факультет «Финансы и Кредит»

        ·      Специализация «Инвестиционное дело»

        ·      Средний балл 5,0 (из 5,0)           

Опыт работы

07/2012 – 02/2014              

Начальник Отдела анализа страхового рынка Департамента стратегического маркетинга Росгосстрах

      ·  Подготовка периодических статистических сводок с анализом российского страхового рынка

      ·  Прогнозирование развития российского страхового рынка

      ·  Оценка позиции компании Росгосстрах на страховом рынке

      ·  Оценка конкуренции

      ·  Проведение исследований страхового рынка

      ·  Административные функции 

Знание языков

     ·      Немецкий (свободно, свидетельство DSH_3),

     ·      Английский (свободно, IELTS 8),

     ·      Русский (родной язык)

 