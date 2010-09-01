Работаю быстро, аккуратно, ответственно и с вниманием к деталям.

Образование

03/2014 – 07/2014

Университет Падерборна,семестр по обмену

· Язык обучения: немецкий

c 09/2010

Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики, 5 курс

· Факультет «Финансы и Кредит»

· Специализация «Инвестиционное дело»

· Средний балл 5,0 (из 5,0)

Опыт работы

07/2012 – 02/2014

Начальник Отдела анализа страхового рынка Департамента стратегического маркетинга Росгосстрах

· Подготовка периодических статистических сводок с анализом российского страхового рынка

· Прогнозирование развития российского страхового рынка

· Оценка позиции компании Росгосстрах на страховом рынке

· Оценка конкуренции

· Проведение исследований страхового рынка

· Административные функции

Знание языков

· Немецкий (свободно, свидетельство DSH_3),

· Английский (свободно, IELTS 8),

· Русский (родной язык)