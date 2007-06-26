Lede

Ксения Леде Lede

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Журналистика:

- контент-редактор российско-германской компании SASTAsoft (http://www.sastasoft.spb.ru)

контент сайтов (примеры):

www.pentax-geo.ru - Геодезическое оборудование PENTAX

www.astra-marine.ru - «Астра Марин» — корпоративный отдых

www.flotenk.ru - Компания FloTenk

www.arbat-nord.ru - Отель Арбат Норд

- редактор электронной Ленты новостей “Петербургского Часа пик” (http://lenta.chaspik.spb.ru/)

- написание материалов для сайта “Академия подарка” (http://www.acapod.ru, www.giftguru.ru)

- в журналах “Русский Антиквар“, “Рублев“, “Dutch” (Голландия)

- в газетах “Смена”, “Петербургский Час пик”, ”Деловой Петербург”

Работа в Интернет:

- полное информационное наполнение и поддержка вебсайтов;

- работа с Базами Данных;

- написание материалов, текстов, обращений;

- работа с почтой;

- HTML-корректура на сайте;

- отбор и обработка присылаемых материалов информационных агентств;

- стилистическая коррекция текстов на сайте;

- отбор и обработка фотоматериалов;

- разработка новых разделов сайта;

- раскрутка сайтов (размещение в поисковых системах, целевая рассылка и т.д.).

HTMLТексты для сайта