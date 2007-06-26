Журналистика:
- контент-редактор российско-германской компании SASTAsoft (http://www.sastasoft.spb.ru)
контент сайтов (примеры):
www.pentax-geo.ru - Геодезическое оборудование PENTAX
www.astra-marine.ru - «Астра Марин» — корпоративный отдых
www.flotenk.ru - Компания FloTenk
www.arbat-nord.ru - Отель Арбат Норд
- редактор электронной Ленты новостей “Петербургского Часа пик” (http://lenta.chaspik.spb.ru/)
- написание материалов для сайта “Академия подарка” (http://www.acapod.ru, www.giftguru.ru)
- в журналах “Русский Антиквар“, “Рублев“, “Dutch” (Голландия)
- в газетах “Смена”, “Петербургский Час пик”, ”Деловой Петербург”
Работа в Интернет:
- полное информационное наполнение и поддержка вебсайтов;
- работа с Базами Данных;
- написание материалов, текстов, обращений;
- работа с почтой;
- HTML-корректура на сайте;
- отбор и обработка присылаемых материалов информационных агентств;
- стилистическая коррекция текстов на сайте;
- отбор и обработка фотоматериалов;
- разработка новых разделов сайта;
- раскрутка сайтов (размещение в поисковых системах, целевая рассылка и т.д.).