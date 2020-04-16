Тестировщик

1. Новичок! Ищу работу удаленно, на постоянной основе тестировщика программного обеспечения или аналитика. Основные навыки в разработке технической документации на создание программного обеспечения (Спецификация, Техническое задание, Руководство пользователя), тестировании программного обеспечения, а также наполнение сайта контент-информацией.

2. Вся информация обо мне в личном контакте. Информацию отправляю только посредством электронной почты.

3. Никогда не занимаюсь массовыми рассылками, особенно непроверенной информации.

4. Если с моей почты или посредством смс приходят странные сообщения о различных выигрышах, значит взломали мой аккаунт в соц.сетях - я не занимаюсь подобной безнравственной деятельностью.

5. В исполнении работ честна, ответственна, предпочитаю выполнять заказы в срок.

6. Для расчетов предпочитаю использовать ЯндексДеньги.