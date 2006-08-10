Ledinskiy

Андрей Ledinskiy

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • 3D Видео ролик

    Надо создать ролик аналогичный этому www.ramecos.ru/doc/megapolis.avi (133 Mb) 1. Каковы сроки и цены на изготовление ролика. 2. В каком формате должны быть представлены исходные данные

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash ролик для сайта

    $100

    На сайте sevkom.sialtele.com висит flash-анимация , Земной шар с логотипами и видео. Он работает не корректно и хочется внести некоторые изменения, поменять буквы, переставить сцены местами. Исходника во FLA нет. Надо доделать его или переделать.

    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка сайта

    Уже существует сайт http://sevkom.sialtele.com , но дизайн сверстан не кроссбраузерно - вешает IE. Нодо что-бы верстка корректно отображалась в IE, Mozilla, Opera. Можно либо доделать существующую верстку либо сверстать все в таблицах. Второе скорее всего ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Заполнение сайта

    Есть сайт работающий на Joomla с каталогом товаров. Надо перекинуть информационные статьи из других сайтов на этот. При переносе необходимо некоторое изменение стиля, согласно стилю нашего сайта. Тематика статей - технические характеристики и описание оборудования. Объем статей - ...

    Joomla
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для Joomla

    Надо сверстать шаблон для Joomla1.0.15+VirtueMart1.0.15 из .psd. Все страницы делаются на основе первой ,за исключением одной - "О компании". В приложении вариант в jpg для ознакомления.

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо обеспечение постоянного продвижения сайта на Yandex.ru. Сайт должен находиться на первой странице, как можно выше. Ключевые слова: задвижки, затворы, насосы, насосные станции, хавле, арматура, обратные клапаны, фланцы. Сайт уже продвигался, по нескольким словам еще на ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта - каталога

    Необходимо подобрать CMS исходя из нашего ТЗ и настроить ее. Дизайн рассматривается как дополнительная задача. Наполнение контентом в задачу не входит, только функционал. Основные задачи сайта: - информационно имеджевый сайт - каталог продукции, не интернет магазин. Порядка 30-40 страниц ...

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash интерфейс

    $50

    Есть занятная крутилка в формате (.swf), после преобразования ее в проект (.fla+.as) и повторной компиляции , исходного ролика не получается (даже после исправления ошибок в процессе компиляции ). Надо получить рабочий исходный код и изменить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка Asterisk

    $500

    Техническое задание на разработку и организацию офисной телефонной сети на базе PBX Asterisk. Необходимо разработать структуру телефонной сети, подобрать и оказать содействие при закупке необходимого оборудование, произвести установку и настройку программно-аппаратной части системы и обеспечить сотрудников ...

    Настройка сервера/ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад