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Уже существует сайт http://sevkom.sialtele.com , но дизайн сверстан не кроссбраузерно - вешает IE. Нодо что-бы верстка корректно отображалась в IE, Mozilla, Opera. Можно либо доделать существующую верстку либо сверстать все в таблицах. Второе скорее всего ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт15 лет назад
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