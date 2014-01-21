Отношусь к работе ответственно и с душой.

Образование:

1994-2004 гг. - художественная школа

2004-2008 гг. - АлтГТУ, факультет Дизайна и Архитектуры, специальность: графический дизайн.

Опыт работы:

2008-2010 гг. (полная занятость) - дизайнер в типографии «ПринтЭкспресс», г. Барнаул

Должностные обязанности: разработка макетов полиграфической продукции - плакаты, каталоги, буклеты, визитки, календари и т.д., предпечатная подготовка макетов.

2008 г. - по настоящее время (неполная занятость): дизайнер в газете «Свадебный Сезон»

Должностные обязанности: разрабока концепции издания, верстка, дизайн рекламных модулей.

2010 г.- по настоящее время (неполная занятость): дизайнер в компании «Алтай Брэнд»

Должностные обязанности: разработка упаковки для подарочных наборов, дизайн сувенирной продукции, этикеток, буклетов.

Специализация: полиграфическая продукция, полиграфическая верстка, иллюстрация, упаковка.

Предпочитаю работать по четкому техническому заданию - это экономит и мое время, и время клиента.

Как правило, если не обговаривается иное, предоставляю 1 вариант дизайна, но самый лучший и проработанный, соответствующий ТЗ. Потом дорабатываю его до полного утверждения.

Если у клиента есть обоснованные (!) замечания по макету (т.е. макет не соотвествует ТЗ), предлагаю новый вариант.

Минимальный размер предоплаты 30%.

В крайнем случае предоплата вносится после предоставления первых эскизов.