Lee_dez

Юрий Lee_dez

 
47 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3d дизайнер визуализатор интерьера

Цель 

 Получать удовольствие от своей работы

Пожелания к работе

 Должность:     3d дизайнер-визуализатор интерьера

 График работы:  удалённая работа разовая или постоянная

 Тип работы:     постоянная

Профессиональные навыки

 Обладаю навыками визуализации проектов любой сложности по

 чертежам и эскизам, владею профессиональными знаниями и

 умением работать в продуктах: 

 Adobe Photoshop, Autodesk 3DS MAX, Autodesk 3DS MAX Design, Vray,чтение чертижей в

 Autodesk AutoCAD, Archicad, CorelDraw. 

 Занимаюсь созданием 3D-графики, созданием визуализацией 3D-объектов, созданием 3д туров с 

 презентаций.

Опыт работы 

 более 5 лет

Работы 

https://vk.com/id335918926?z=albums335918926

Визитка потфолио презинтация

http://www.art-ferov.com.ua/prezenteshin.html

AutoCADCorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио