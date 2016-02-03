3d дизайнер визуализатор интерьера
Цель
Получать удовольствие от своей работы
Пожелания к работе
Должность: 3d дизайнер-визуализатор интерьера
График работы: удалённая работа разовая или постоянная
Тип работы: постоянная
Профессиональные навыки
Обладаю навыками визуализации проектов любой сложности по
чертежам и эскизам, владею профессиональными знаниями и
умением работать в продуктах:
Adobe Photoshop, Autodesk 3DS MAX, Autodesk 3DS MAX Design, Vray,чтение чертижей в
Autodesk AutoCAD, Archicad, CorelDraw.
Занимаюсь созданием 3D-графики, созданием визуализацией 3D-объектов, созданием 3д туров с
презентаций.
Опыт работы
более 5 лет
Работы
https://vk.com/id335918926?z=albums335918926
Визитка потфолио презинтация
Портфолио
- 3д дизайн визуализация134 просмотра
- 3д дизайнер визуализация206 просмотров
- 3д дизайнер визуализатор интерьера442 просмотра