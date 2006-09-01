Семейное положение: замужем, детей нет

Образование:

2010 г. - Киевский национальный университет технологий и дизайна (КНУТД), факультет дизайна

2004 г. - Компьютерные курсы – Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Flash.

2003-2004 г. – Работа в частной мастерской В. О. Тузинского (изготовление изделий из керамики)

Специализация: Дизайн изделий из текстиля (дизайнер-конструктор-модельер)

Работаю в таких направлениях как: corporate ID, графический дизайн, web дизайн, фотография, дизайн одежды, живопись, рисунок, декоративно прикладное искусство, флористика, керамика.

Тренинги:

03.2007- 06.2007 - тренинг личностного роста "Решения и перспективы" - ЛП-96 (лидерская программа), МЛП-25 (капитанство в молодежной лидерской программе), различные командообразующие веревочные курсы.

Владение языками: Русский, Украинский, Английский (начальный уровень)

Опыт работы:

04.2009-11.2013 - Free Lancer

03.2008 – 2009 г. ООО "Events 2 Remember". Арт-директор ивент проектов.

www.events2remember.com.ua

09.2006 – 10.2006 г. Free Lancer

07.2007 – 10.2007 г. Рекламное агентство "Brand Bureau". Арт-директор (команда 4 человека)

10. 2006- 12. 2007 г. OOO "Forward Works". Арт-директор (команда 5 человек). Род деятельности: создание сказок и комиксов для мобильных телефонов.

09.2006 – 10.2006 Free Lancer

06.2006 - 09.2006 OOO Xedex (IT business solutions). Дизайнер иллюстратор.

05.2006 - 06.2006 г. Дизайн студия “Marsell Artvision” (Companion Group). Дизайнер иллюстратор. Преддипломная практика.

08. 2004 - 04.2006 г. ООО «ИТАК» (производитель гибкой упаковки, флексографическая печать). Специалист по компьютерной графике, фотограф.

02.2004 - 08.2004 г. Технический лицей Шевченковского р-на. Руководитель кружков декоративно-прикладного искусства 0,5 ставки.

Участие в конкурсных проектах:

2005 г. – 1-е место в студенческом конкурсе молодых модельеров «Моя новогодняя елка»;

2005 г. - участие в российском проекте «Золотые букеты России» - разработка флористических композиций, фотосъемка, публикация проекта;

Личные качества:

Свободное лавирование между статусами: лидер, солидер, ведомая лидером.

Коммуникабельность, тактичность, ответственность, порядочность, целеустремленность.