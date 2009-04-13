ОБРАЗОВАНИЕ

Сентябрь 1996 – июнь 2001

Тверской государственный университет, Россия, факультет иностранных языков и международных коммуникаций, присвоена квалификация "Лингвист. Преподаватель по специальности 'Лингвистика и межкультурная коммуникация". Красный диплом

ОПЫТ РАБОТЫ

Апрель 2003 – Апрель 2004

Российское Информационное агентство "Ореанда"

Переводчик на ленте новостей (тематика переводов: общественно-политическая, экономическая, макроэкономическая, оборонная промышленность)

Сентябрь 2004 – настоящее время

Бюро переводов (Москва)

Письменный перевод с русского на английский и с английского на русский. Тематика переводов: строительство, геология, техническая документация, нефть и газ, машиностроение, деловая переписка, финансовая отчетность, книги по электронному образованию

Участвовала в проектах «Moscow City», реконструкция гостиницы «Россия», «Toyota», «GM» и пр.