ОБРАЗОВАНИЕ
Сентябрь 1996 – июнь 2001
Тверской государственный университет, Россия, факультет иностранных языков и международных коммуникаций, присвоена квалификация "Лингвист. Преподаватель по специальности 'Лингвистика и межкультурная коммуникация". Красный диплом
ОПЫТ РАБОТЫ
Апрель 2003 – Апрель 2004
Российское Информационное агентство "Ореанда"
Переводчик на ленте новостей (тематика переводов: общественно-политическая, экономическая, макроэкономическая, оборонная промышленность)
Сентябрь 2004 – настоящее время
Бюро переводов (Москва)
Письменный перевод с русского на английский и с английского на русский. Тематика переводов: строительство, геология, техническая документация, нефть и газ, машиностроение, деловая переписка, финансовая отчетность, книги по электронному образованию
Участвовала в проектах «Moscow City», реконструкция гостиницы «Россия», «Toyota», «GM» и пр.