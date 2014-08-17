Очень убедительно (просто сам начинаешь верить :) в учебный текст), просто в стиле "вы слышите меня бандерлоги" (и мы отвечаем - конечно слышим тебя Ка :) ), просто - Клаассс (2А-3С!!!). Короче говоря, рекомендую ...