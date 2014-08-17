Lefteries

Евгений Lefteries

 
31 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Озвучу любой ваш текст быстро и качественно

Готов озвучить любой ваш текст. Есть опыт работы.

Озвучивание небольших текстов в течение часа с момента подтверждения заказа.

- голосовые приветствия, телефонные меню;

- видеоролики;

- аудиокниги;

- информационные блоки;

- аудио-курсы;

- презентации;

- мультфильмы и сказки и др.

Оплата: ЯД, Webmoney, Qiwi

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Отзывы заказчиков
KottCoos
48 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Озвучка текста по бухучету
Очень убедительно (просто сам начинаешь верить :) в учебный текст), просто в стиле "вы слышите меня бандерлоги" (и мы отвечаем - конечно слышим тебя Ка :) ), просто - Клаассс (2А-3С!!!). Короче говоря, рекомендую ...
Очень приятный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$500/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга