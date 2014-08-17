Озвучу любой ваш текст быстро и качественно
Готов озвучить любой ваш текст. Есть опыт работы.
Озвучивание небольших текстов в течение часа с момента подтверждения заказа.
- голосовые приветствия, телефонные меню;
- видеоролики;
- аудиокниги;
- информационные блоки;
- аудио-курсы;
- презентации;
- мультфильмы и сказки и др.
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Портфолио
- Диктор392 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень убедительно (просто сам начинаешь верить :) в учебный текст), просто в стиле "вы слышите меня бандерлоги" (и мы отвечаем - конечно слышим тебя Ка :) ), просто - Клаассс (2А-3С!!!). Короче говоря, рекомендую ...
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, рекомендую!
Озвучивание
1 отзыв
$500/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга