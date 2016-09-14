Legal_Prime

Константин Четвертак Legal_Prime

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Украинская Юридическая компания "Legal Prime"

С августа 2015 основана юридическая компания "Legal Prime".

Основные практики и специализации:

Право интеллектуальной собственности:

- защита авторских прав;

- взыскания компенсации;

- регистрация авторских прав (художественные и литературные произведения, компьютерные программы, аудиовизуальные произведения, лекции, речи, произведения изобразительного искусства, фотографические произведения, произведения архитектуры);

- разработка и согласование лицензионных договоров;

Договорное право:

- разработка различного рода договоров;

- признании договоров недействительным;

- споры возникающие из договоров;

Корпоративное право:

- Регистрация и закрытие ФЛ-П;

- Регистрация частного предприятия, общества с ограниченной ответственностью;

- Разработка учредительных документов (устав, протоколы, проведение собраний)

- Внесение изменений, перерегистрация, ликвидация ЧП, ООО;

- Регистрация общественной организации, Благотворительного фонда.

Банковское и Финансовое право:

- защиту прав вкладчиков;

- возврат депозитов;

- защиту прав должников;

- взыскание задолженности по распискам;

- сопровождение сделок по лизинговых операций;

- споры со страховыми компаниями;

Трудовые споры:

- споры о взыскании заработной платы, других выплат (выходное пособие, отпускные, командировочные)

- споры о восстановлении на работе;

- споры о возмещении морального и материального вреда.

Земельное право:

- споры, связанные с признанием права собственности на землю;

- конфликты, связанные с захватом чужих участков;

- нарушение правил добрососедства;

- оформление различных сделок с землей;

- определение порядка пользования земельными участками;

- представительство интересов граждан в судебных и государственных органах;

Жилищное право:

- возмещения ущерба в результате затопления;

- получение разрешений на пристройки;

- выселение из жилого помещения;

- защита прав собственника квартиры в судебных спорах;

Семейное право:

- расторжение брака;

- взыскании алиментов;

- признание (оспаривание) отцовства;

- лишения родительских прав;

- усыновления ребенка;

Наследственное право:

- юридическая помощь при оформлении наследства;

- признании сделок нарушающих права наследников недействительными;

- представительство интересов в судах;