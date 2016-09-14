С августа 2015 основана юридическая компания "Legal Prime".
Основные практики и специализации:
Право интеллектуальной собственности:
- защита авторских прав;
- взыскания компенсации;
- регистрация авторских прав (художественные и литературные произведения, компьютерные программы, аудиовизуальные произведения, лекции, речи, произведения изобразительного искусства, фотографические произведения, произведения архитектуры);
- разработка и согласование лицензионных договоров;
Договорное право:
- разработка различного рода договоров;
- признании договоров недействительным;
- споры возникающие из договоров;
Корпоративное право:
- Регистрация и закрытие ФЛ-П;
- Регистрация частного предприятия, общества с ограниченной ответственностью;
- Разработка учредительных документов (устав, протоколы, проведение собраний)
- Внесение изменений, перерегистрация, ликвидация ЧП, ООО;
- Регистрация общественной организации, Благотворительного фонда.
Банковское и Финансовое право:
- защиту прав вкладчиков;
- возврат депозитов;
- защиту прав должников;
- взыскание задолженности по распискам;
- сопровождение сделок по лизинговых операций;
- споры со страховыми компаниями;
Трудовые споры:
- споры о взыскании заработной платы, других выплат (выходное пособие, отпускные, командировочные)
- споры о восстановлении на работе;
- споры о возмещении морального и материального вреда.
Земельное право:
- споры, связанные с признанием права собственности на землю;
- конфликты, связанные с захватом чужих участков;
- нарушение правил добрососедства;
- оформление различных сделок с землей;
- определение порядка пользования земельными участками;
- представительство интересов граждан в судебных и государственных органах;
Жилищное право:
- возмещения ущерба в результате затопления;
- получение разрешений на пристройки;
- выселение из жилого помещения;
- защита прав собственника квартиры в судебных спорах;
Семейное право:
- расторжение брака;
- взыскании алиментов;
- признание (оспаривание) отцовства;
- лишения родительских прав;
- усыновления ребенка;
Наследственное право:
- юридическая помощь при оформлении наследства;
- признании сделок нарушающих права наследников недействительными;
- представительство интересов в судах;