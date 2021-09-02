Legion_ads

Профессиональный цифровой маркетинг и реклама. Использую инструменты на основе штучного интеллекта, которые помогут вашему бизнесу.

Мои маркетинговые инструменты, поддерживающие современные аналитические системы, помогут вашему бизнесу увеличить количество потенциальных клиентов, звонков и соответственно дохода в интернете.

Услуги:

Воронка продаж

Разработка коммуникационной стратегии (Коммуникационная стратегия - это последовательность общения с клиентом на каждом этапе его пребывания в воронке продаж)

Google Ads (Этот вид рекламы является одним из самых популярных за последние 10 лет. Реклама в Google ориентирована на людей, которые уже ищут вашу услугу или товар, поэтому вы можете сделать свое предложение именно тогда когда потенциальный клиент его ищет)

Реклама у Facebook и Instagram (Сегодня Google-реклама и реклама в социальных сетях - одни из самых распространенных. Мы разработали свой алгоритм, который гарантированно обеспечит ваш бизнес клиентами.)

Google Analytics (Цифровая аналитика позволяет бизнесу видеть все показатели по взаимодействию потенциальных клиентов с сайтом или приложением. Правильно использованы аналитические данные позволят в несколько раз повысить ваш доход)