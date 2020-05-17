Лендинг на Тильда
Первые два проекта сделаю за отзыв! И это не значит, что они будут некачественные.
Пошаговый план упаковки проекта (лендинга):
1. Выяснение типа трафика и задач сайта.
2. Сбор базовых смыслов о вашей нише, компании.
3. Проводим конкурентный анализ.
4. Составляем карту клиента.
5. Составляем смысловой прототип.
6. После, полный прототип сайта.
7. Дизайн и сборка сайта.
8. Подключение аналитики, метрики, CRM.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа напишите мне (я вам вышлю бриф, в котором вы все подробно укажите), пришлите нужные файлы и доступы. Остальное обговорим далее!
Также пишу статьи и посты на разные темы, как копирайтер, так и как рерайтер.
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