Лендинг на Тильда

Первые два проекта сделаю за отзыв! И это не значит, что они будут некачественные.

Пошаговый план упаковки проекта (лендинга):

1. Выяснение типа трафика и задач сайта.

2. Сбор базовых смыслов о вашей нише, компании.

3. Проводим конкурентный анализ.

4. Составляем карту клиента.

5. Составляем смысловой прототип.

6. После, полный прототип сайта.

7. Дизайн и сборка сайта.

8. Подключение аналитики, метрики, CRM.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа напишите мне (я вам вышлю бриф, в котором вы все подробно укажите), пришлите нужные файлы и доступы. Остальное обговорим далее!

Также пишу статьи и посты на разные темы, как копирайтер, так и как рерайтер.