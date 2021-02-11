Даниил Лего Lego__lilsturgeoLego__lilsturgeo
21 годБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Редактор фотографий, CGart, дизайн
Увлекаюсь дизайном, но больше всего люблю обработку фотографий и графические рисунки (уровень мастерства: средний)
- Так же умею работать с текстами
- Копирайтинг
- Переводы
- Обработка фотографий разной сложности
- Ретушь
- Арты, рисунки, срисовка, перерисовка под иной стиль
- Рекомендации по улучшению работ
- Независимая критика уже сделанного
Молод, бодр и имею свежий взгляд. Коммуникабелен.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Много заказов по типу "Сделай как в Cyberpunk"23 просмотра