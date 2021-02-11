Редактор фотографий, CGart, дизайн

Увлекаюсь дизайном, но больше всего люблю обработку фотографий и графические рисунки (уровень мастерства: средний)

Так же умею работать с текстами

Копирайтинг

Переводы

Обработка фотографий разной сложности

Ретушь

Арты, рисунки, срисовка, перерисовка под иной стиль

Рекомендации по улучшению работ

Независимая критика уже сделанного

О себе:

Молод, бодр и имею свежий взгляд. Коммуникабелен.