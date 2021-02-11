Lego__lilsturgeo

Даниил Лего Lego__lilsturgeo

 
21 годБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Редактор фотографий, CGart, дизайн

Увлекаюсь дизайном, но больше всего люблю обработку фотографий и графические рисунки (уровень мастерства: средний)

  • Так же умею работать с текстами
  • Копирайтинг
  • Переводы
  • Обработка фотографий разной сложности
  • Ретушь
  • Арты, рисунки, срисовка, перерисовка под иной стиль
  • Рекомендации по улучшению работ
  • Независимая критика уже сделанного
О себе:

Молод, бодр и имею свежий взгляд. Коммуникабелен.

Портфолио