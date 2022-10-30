Перепечатка текстов.

Вывод информации с видео, аудио, с картинок и других источников. Перепечатка текстов: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод текстовой и цифровой информации с отсканированных документов. Сверка и внесение правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Отличное знание ПК, большой опыт и скорость набора текста, много свободного времени для выполнения заказов, ответственная, исполнительная, пунктуальная. Перепечатываю тексты с аудио, видео с изображений, С носителей любого формата.