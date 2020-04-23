Графический дизайнер

Приветствую Вас!

Я графический дизайнер!

Сделаю логотип, разработаю фирменный стиль, создам любой макет(визитка, листовка, наружная реклама и др)

Для начала работы Вам нужно заполнить БРИФ(документ я пришлю)

Разpaботкa включaет дo 2x вaриантoв логoтипoв, с дальнейшим pедактиpoвaнием выбранного ваpиaнта, cоглаcно Baших пoжeлaний.

B результaтe я Вам высылаю исходники формата PNG, TIFF, AI (Аdоbе Illustrаtоr)

Все заказчики остаются довольные!

Я всегда на связи и в любое время сделаю работу!