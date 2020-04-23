Графический дизайнер
Приветствую Вас!
Я графический дизайнер!
Сделаю логотип, разработаю фирменный стиль, создам любой макет(визитка, листовка, наружная реклама и др)
Для начала работы Вам нужно заполнить БРИФ(документ я пришлю)
Разpaботкa включaет дo 2x вaриантoв логoтипoв, с дальнейшим pедактиpoвaнием выбранного ваpиaнта, cоглаcно Baших пoжeлaний.
B результaтe я Вам высылаю исходники формата PNG, TIFF, AI (Аdоbе Illustrаtоr)
Все заказчики остаются довольные!
Я всегда на связи и в любое время сделаю работу!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип109 просмотров
- Логотипы97 просмотров
- Реклама87 просмотров
- Визитка и логотип101 просмотр
- Фирменный стиль75 просмотров
- Фирменный стиль71 просмотр
- Визитка и магнит77 просмотров
- Этикетка шоколада62 просмотра
- Логотипы77 просмотров