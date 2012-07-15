creative manager

В порядке хронологии, с момента окончания школы(Гимназия N46 города Чебоксары)

(2000 - 2005) Средне-специальное техническое.Электро-механический колледж

(2005 - 2010) 5 лет работы в торговой организации (мебель ВИП класса), из них 2 последних года на должности старшего менеджера.Проведение тренингов,собраний.Организация рабочего процесса, подготовка спец литературы(разработал брошюру по работе менеджера)

с лета 2009 года начинаю параллельно заниматься своим музыкальным проектом.

В мае 2010 ухожу с работы, так как музыкальный коллектив становиться крайне востребованным(до 3 выступлений в день, клиентами группы становятся все важные крупные корпорации: БиЛайн, Газпром, Лукойл, Сбербанк и т.д.)

в 2010 году поступил на очное отделение Чувашского государственного института культуры и искусств, по классу ударных.На данный момент являюсь "круглым" отличником, имеется грамота за победу в конкурсе на лучшее эссе.

В январе 2012 принимаю решение о прекращении работы музыкального коллектива, в связи с полным затуханием творческой составляющей.Сейчас уже начали выступать с новой группой, играющей свой материал(на английском языке)

с января по июнь 2012 года работал десятником системы МММ 2011. Достаточно успешно, но к сожалению неграмотное управление и некачественная аналитика не позволили системе работать достаточно долго.

На данный момент имею предложения по нормированной работе, но не хочу бросать учёбу, поэтому ищу альтернативные возможности заработка.

Целеустремлен, работоспособен, эрудирован, аналитический ум, способности к организации и руководству, требователен, энергичен, коммуникабелен, склонен к творческому(не шаблонному)подходу к работе, честен(верю в "карму", не склонен к обману),убедителен, веду здоровый образ жизни.

индивидуальное изучение НЛП, английский на разговорном уровне