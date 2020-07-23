Создание групп и бизнес-аккаунтов,наполнение контентом,копирайт/рерайт,настройка РК,помощь по сайтам

Создание, оформление, наполнение группы или аккаунта Создание логотипов, баннеров, визиток, рекламных объявление в едином стиле Консультация по интернет-маркетингу Продвижение групп и аккаунтов Составление стратегии ведения и продвижения соц.сетей Парсинг базы целевой аудитории Аналитика конкурентовДополнительно занимаюсь написанием постов, рекламных объявлений.Занимаюсь копирайтингом/рерайтом.Наполняю сайты контентом (карточки товаров, текста для страниц, расставление мета-тегов).