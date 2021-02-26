Композитор (фортепиано,ханг, чиллаут)/Певица/Пианистка/Актриса

Композитор с "цветным слухом" (синестезия). Автор песен, слов, музыки в стиле chillout, а также ханг и фортепиано.

С 2017 года активно стало развиваться мое творчество на международном рынке. ТОП-стример платформы "ТАНГО".

Обладательница мягкого тембра голоса, артистичность и способность исполнить многие ролевые задачи.

С музыкальными работами можно ознакомиться по ссылке: https://lelyakursanova.bandcamp.com/