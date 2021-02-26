Леля Курсанова LelyaKursanovaLelyaKursanova
36 летРоссия/Липецк
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Композитор (фортепиано,ханг, чиллаут)/Певица/Пианистка/Актриса
Композитор с "цветным слухом" (синестезия). Автор песен, слов, музыки в стиле chillout, а также ханг и фортепиано.
С 2017 года активно стало развиваться мое творчество на международном рынке. ТОП-стример платформы "ТАНГО".
Обладательница мягкого тембра голоса, артистичность и способность исполнить многие ролевые задачи.
С музыкальными работами можно ознакомиться по ссылке: https://lelyakursanova.bandcamp.com/
Действие аккаунта приостановлено!