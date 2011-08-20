Предоставляю услуги по обработке фотографий - ретушь, цветокоррекция, фотомонтаж, составление коллажей, календарей, раскрашивание портретов, восстановление старых фото, корректировка по контрастрости, яркости.
Портфолио
- Шаблон для нанесения на чашку151 просмотр
- Стилизазия фото для печати на холсте149 просмотров
- Замена лиц234 просмотра
- Цвет и чб166 просмотров
- Цветовая игра128 просмотров
- Под старинку139 просмотров
- Фотомонтаж123 просмотра
- Разработка шаблонов130 просмотров
- Коллаж116 просмотров
- Разукрашка144 просмотра