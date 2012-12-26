На одной веб-странице добавить регистрационную форму
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
12 лет назад
На одной веб-странице добавить регистрационную форму
Здравствуйте. Необходима одна веб-страница с формой подписки. Есть примеры.
Для двух сайтов необходимо добавить форму регистрации, с которой бы отправлялись сообщения на мейл.
Здравствуйте, на странице сайта нужно подравнять краткий текст (6 строчек), чтобы он не выступал за пределы и добавить к форме подписки одну строчку и картинку, чтобы они нормально вписывались без перекосов для остальной части.
Здравствуйте. Есть изображения и аудио-запись. Необходимо краткое видео на несколько минут, чтобы был качественный звук, хорошо отображались изображения и к одной из картинок добавить красивую надпись. тел.093-024-53-50 мейл: [email protected]