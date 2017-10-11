Lena-Atanesyan

Смогу сделать любую работу связанное с импортом. Имею опыт в этом сфере более трех лет.

Смогу устоновить связь с поставщиками и компаниями-продавцами, заключить договоры и составить заказы, переводить документы, организовать транспортировку товара, контролировать запасы продукции.

Языки: Армянский (родной), русский (свободно), английский (средний).

Навыки: физика, астрономия, математика, численный анализ, Windows, Microsoft Office, Research, Adobe Image Ready.