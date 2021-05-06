Дизайн, работа с фото, схемы, чертежи
Дизайн полиграфии, обработка фото, схемы, чертежи.
Производство полиграфии, изделий из картона и пластика, POSM, сувениров.
Макетирование сувениров, полиграфии, текстиля.
Оплата на счет компании с предоставлением закрывающих документов.
Ставка 20 $ в час.
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