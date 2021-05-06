Lena-production

Елена Lena-production

 
51 год
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн, работа с фото, схемы, чертежи

Дизайн полиграфии, обработка фото, схемы, чертежи.

Производство полиграфии, изделий из картона и пластика, POSM, сувениров.

Макетирование сувениров, полиграфии, текстиля.

Оплата на счет компании с предоставлением закрывающих документов.

Ставка 20 $ в час.