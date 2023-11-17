Мене звати Олена
Роботу виконую ,якісно та швидко. Гарантую чесність та пунктуальність.
Вільно володію українською та російською мовами.
А також, люблю начатись чомусь новому.
Давайте співпрацювати)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1243
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане замовлення
Ответный отзыв
Дякую, за співпрацю.
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#812