Lena05

Олена Киричук Lena05

 
30 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Мене звати Олена

Роботу виконую ,якісно та швидко. Гарантую чесність та пунктуальність.

Вільно володію українською та російською мовами.

А також, люблю начатись чомусь новому.

Давайте співпрацювати)

#83Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1243
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане замовлення
Дякую, за співпрацю.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#812