Оформление страниц сайта, обработка фотографий товаров для интернет - магазинови каталогов Обработкафотографий для портфолио, альбомов и после фотосессийПодготовка и обработка фотографий домов, дачь, участков землии других объектов недвижимости. Ретушь Коррекция Фотомонтаж Коллаж
Реставрация :
• Удаление или замена фона.
• Коррекция цветовая и контраста.
• Чистка от бликов, пыли, мусора.
• При необходимости фотомонтаж, коллаж и спецэффекты.
• Нанесение водяного знака на фотографию.
• Удаление ненужных надписей и ярлыков.Принимаю предложения по постоянному обслуживанию
интернет-магазинов и каталогов, заполнению товаром и корректировки шаблонов
внешнего вида интернет-магазинов.
Профессиональный ландшафтный дизайнер. Стаж работы 12 лет. По сделанным эскизам, Вы сможете наглядно представить и оценить предлагаемые варианты ландшафтного дизайна с последующей проектной работой.
Художник оформитель.
Дизайнер (работа в Photoshop, Corel Draw и др. пр.)