Дизайнер, Ландшафтный дизайнер, художник- оформитель

Оформление страниц сайта, обработка фотографий товаров для интернет - магазинови каталогов Обработкафотографий для портфолио, альбомов и после фотосессийПодготовка и обработка фотографий домов, дачь, участков землии других объектов недвижимости. Ретушь Коррекция Фотомонтаж Коллаж

Реставрация :

• Удаление или замена фона.

• Коррекция цветовая и контраста.

• Чистка от бликов, пыли, мусора.

• При необходимости фотомонтаж, коллаж и спецэффекты.

• Нанесение водяного знака на фотографию.

• Удаление ненужных надписей и ярлыков.Принимаю предложения по постоянному обслуживанию

интернет-магазинов и каталогов, заполнению товаром и корректировки шаблонов

внешнего вида интернет-магазинов.

Профессиональный ландшафтный дизайнер. Стаж работы 12 лет. По сделанным эскизам, Вы сможете наглядно представить и оценить предлагаемые варианты ландшафтного дизайна с последующей проектной работой.

Художник оформитель.

Дизайнер (работа в Photoshop, Corel Draw и др. пр.)