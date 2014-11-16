ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, РЕФЕРАТЫ ПО ПРАВУ И ЮРИСПРУДЕНЦИИ, ТЕКСТЫ, СТАТЬИ, ОБЗОРЫ, РЕРАЙТ, КОПИРАЙТ ЛЮБАЯ ТЕМАТИКА

Работала

Общий рабочий стаж — 8 лет и 2 месяца

сентябрь 2006 — н.в.

8 лет и 2 месяца

Заместитель заведующего кафедрой по научной работе (Частичная занятость)

ФГБОУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва.

Должностные обязанности и достижения:

Полное сопровождение научно-исследовательской работы кафедры. Координация научой работы ППС, аспирантов, студентов. Организация и проведение научных мероприятий. Руководство студенческим научным клубом. Разработка ивнедрение современных научно и практикоориентированных курсов учебных дисциплин. Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

сентябрь 2011 — февраль 2013

1 год и 5 месяцев

Доцент (Полная занятость)

Международный Юридический Институт, г. Москва.

Должностные обязанности и достижения:

Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

февраль 2011 — октябрь 2012

1 год и 8 месяцев

Доцент (Полная занятость)

ГБОУ ВПО Московская государственная академия водного транспорта, г. Москва.

Должностные обязанности и достижения:

Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

сентябрь 2007 — июнь 2011

3 года и 9 месяцев

Преподаватель (Частичная занятость)

МЭСИ (Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики), г. Москва.

Должностные обязанности и достижения:

Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

сентябрь 2010 — май 2011

8 месяцев

Доцент, заведующий кафедрой (Частичная занятость)

НОУ ВПО Институт Международной Торговли и Права, г. Москва.

Должностные обязанности и достижения:

Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

сентябрь 2010 — май 2011

8 месяцев

Доцент (Полная занятость)

НОУ ВПО РСЭИП, г. Ростов-на-Дону.

Должностные обязанности и достижения:

Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

сентябрь 2007 — июнь 2008

9 месяцев

Преподаватель (Частичная занятость)

Московская Финансово-юридическая Академия.

Должностные обязанности и достижения:

Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.

сентябрь 2007 — январь 2008

4 месяца

Преподаватель (Частичная занятость)

НОУ ВПО Российский новый университет, г. Ростов-на-Дону.

Ключевые навыки

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

ФИНАНСОВОЕ ПРАВОе

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

БАНКОВСКОЕ ПРАВО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕДАГОГИКА

ФИЛОСОФИЯ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

РИМСКОЕ ПРАВО

ЧЛЕНCТВО В НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Член Российского Союза Молодых Ученых

Член Ученого Совета Юридического факультета ФГБОУ ВПО Финуниверситета