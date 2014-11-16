Работала
Общий рабочий стаж — 8 лет и 2 месяца
сентябрь 2006 — н.в.
8 лет и 2 месяца
Заместитель заведующего кафедрой по научной работе (Частичная занятость)
ФГБОУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва.
Должностные обязанности и достижения:
Полное сопровождение научно-исследовательской работы кафедры. Координация научой работы ППС, аспирантов, студентов. Организация и проведение научных мероприятий. Руководство студенческим научным клубом. Разработка ивнедрение современных научно и практикоориентированных курсов учебных дисциплин. Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
сентябрь 2011 — февраль 2013
1 год и 5 месяцев
Доцент (Полная занятость)
Международный Юридический Институт, г. Москва.
Должностные обязанности и достижения:
Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
февраль 2011 — октябрь 2012
1 год и 8 месяцев
Доцент (Полная занятость)
ГБОУ ВПО Московская государственная академия водного транспорта, г. Москва.
Должностные обязанности и достижения:
Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
сентябрь 2007 — июнь 2011
3 года и 9 месяцев
Преподаватель (Частичная занятость)
МЭСИ (Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики), г. Москва.
Должностные обязанности и достижения:
Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
сентябрь 2010 — май 2011
8 месяцев
Доцент, заведующий кафедрой (Частичная занятость)
НОУ ВПО Институт Международной Торговли и Права, г. Москва.
Должностные обязанности и достижения:
Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
сентябрь 2010 — май 2011
8 месяцев
Доцент (Полная занятость)
НОУ ВПО РСЭИП, г. Ростов-на-Дону.
Должностные обязанности и достижения:
Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
сентябрь 2007 — июнь 2008
9 месяцев
Преподаватель (Частичная занятость)
Московская Финансово-юридическая Академия.
Должностные обязанности и достижения:
Имею авторские разработки по преподаваемым дисциплинам ввиде учебных программ, учебно-методических комплексов, тезисов лекций, презентаций PowerPoint по каждой теме лекционного и семинарского занятия.
сентябрь 2007 — январь 2008
4 месяца
Преподаватель (Частичная занятость)
НОУ ВПО Российский новый университет, г. Ростов-на-Дону.
Ключевые навыки
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
ФИНАНСОВОЕ ПРАВОе
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
БАНКОВСКОЕ ПРАВО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
ПЕДАГОГИКА
ФИЛОСОФИЯ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
РИМСКОЕ ПРАВО
ЧЛЕНCТВО В НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Член Российского Союза Молодых Ученых
Член Ученого Совета Юридического факультета ФГБОУ ВПО Финуниверситета