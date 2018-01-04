Работаю в сети более 9-ти лет
Образование: высшее, Мехмат РГУ.
Сентябрь 2016 — по настоящее время
1 год 5 месяцев
AdvertPRO
Россия, www.advertpro.ru/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет.
Контент-менеджер
- наполнение сайта;
- проверка ошибок верстки;
- внесение правок, как через различные админ-панели, так и по фтп;
- создание фильтров;
- редактирование изображений.
Июнь 2016 — декабрь 2016
7 месяцев
Ростов-на-Дону, 03pc.totalgp.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет.
Оператор ПК
- работа с WebPoster
- постинг объявлений на Avito
- составление шаблонов, текстов, обработка изображений в специальных редакторах.
- организация расписания постинга
- рассчёт стоимости рекламы
- общение с клентской базой.
Март 2015 — декабрь 2015
10 месяцев
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование.
Контент-менеджер
- размещение объявлений на различных сайтах недвижимости
- переписка с агентами
- сбор аналитической информации
- работа с контентом и базами данных в Joomla, Exсel, 1С-Битрикс
- работа с программами через удалённый рабочий стол
- обработка изображений Adobe photoshop и Paint
Май 2014 — январь 2015
9 месяцев
Россия, www.uvenco.ru
Розничная торговля.
Оператор горячей линии
- Непосредственно голосовое общение с клиентами.
- Умение понять проблему и изложить её для дальнейшего решения техническому персоналу.
- Ведение базы 1с Предприятие 8.2
- Ведение базы Exel
- Деловая переписка с региональными представителями
Ноябрь 2008 — сентябрь 2014
5 лет 11 месяцев
Информационные технологии, системная интеграция, интернет.
Служба технической поддержки серверов, тех саппорт
- общение с клиентами в режиме онлайн;
- продажа/аренда серверов;
- устранение технических неполадок;
- установка софта и первичного ПО;
- общение с Дата Центрами на английском языке (письменно).
Август 2002 — июнь 2008
5 лет 11 месяцев
ООО Фонарь (г. Ростов-на-Дону)
Розничная торговля.
Менеджер по продажам
- полное ведение кассы, инкассаторская отчётность;
- расчеты с поставщиками;
- выписка расходных накладных;
- оформление прихода товара;
- закупка товара, оформление витрин;
- непосредственно общение с клиентами, продажа розничного товара;
- расчет себестоимости некоторых видов товара;
- проведение ревизии.