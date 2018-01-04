Работаю в сети более 9-ти лет

Образование: высшее, Мехмат РГУ.

Сентябрь 2016 — по настоящее время

1 год 5 месяцев

AdvertPRO

Россия, www.advertpro.ru/

Информационные технологии, системная интеграция, интернет.

Контент-менеджер

- наполнение сайта;

- проверка ошибок верстки;

- внесение правок, как через различные админ-панели, так и по фтп;

- создание фильтров;

- редактирование изображений.

Июнь 2016 — декабрь 2016

7 месяцев

Тотал Групп, ООО

Ростов-на-Дону, 03pc.totalgp.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет.

Оператор ПК

- работа с WebPoster

- постинг объявлений на Avito

- составление шаблонов, текстов, обработка изображений в специальных редакторах.

- организация расписания постинга

- рассчёт стоимости рекламы

- общение с клентской базой.

Март 2015 — декабрь 2015

10 месяцев

МИЭЛЬ

www.miel.ru

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование.

Контент-менеджер

- размещение объявлений на различных сайтах недвижимости

- переписка с агентами

- сбор аналитической информации

- работа с контентом и базами данных в Joomla, Exсel, 1С-Битрикс

- работа с программами через удалённый рабочий стол

- обработка изображений Adobe photoshop и Paint

Май 2014 — январь 2015

9 месяцев

ГОРОД КОФЕ, ООО

Россия, www.uvenco.ru

Розничная торговля.

Оператор горячей линии

- Непосредственно голосовое общение с клиентами.

- Умение понять проблему и изложить её для дальнейшего решения техническому персоналу.

- Ведение базы 1с Предприятие 8.2

- Ведение базы Exel

- Деловая переписка с региональными представителями

Ноябрь 2008 — сентябрь 2014

5 лет 11 месяцев

gibibits.com

gibibits.com

Информационные технологии, системная интеграция, интернет.

Служба технической поддержки серверов, тех саппорт

- общение с клиентами в режиме онлайн;

- продажа/аренда серверов;

- устранение технических неполадок;

- установка софта и первичного ПО;

- общение с Дата Центрами на английском языке (письменно).

Август 2002 — июнь 2008

5 лет 11 месяцев

ООО Фонарь (г. Ростов-на-Дону)

Розничная торговля.

Менеджер по продажам

- полное ведение кассы, инкассаторская отчётность;

- расчеты с поставщиками;

- выписка расходных накладных;

- оформление прихода товара;

- закупка товара, оформление витрин;

- непосредственно общение с клиентами, продажа розничного товара;

- расчет себестоимости некоторых видов товара;

- проведение ревизии.