Дизайнер рекламы, программист
• Полиграфия
• Дизайн посадочной страницы (Лендинг)
• Посадочная страница под ключ (Лендинг)
• Дизайн сайта-визитки
• Дизайн и верстка сайта-визитки
• Профессиональный логотип
• Переработка Вашего логотипа
• Оформление соц.сетей
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Портфолио
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