LenaEnot

Елена Енот LenaEnot

 
27 летРоссия/Благовещенск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер рекламы, программист

• Полиграфия

• Дизайн посадочной страницы (Лендинг) 

• Посадочная страница под ключ (Лендинг) 

• Дизайн сайта-визитки

• Дизайн и верстка сайта-визитки 

• Профессиональный логотип

• Переработка Вашего логотипа  

• Оформление соц.сетей

Верстка сайтаДизайн сайтаСайт-визитка