Копирайтинг и написание статей на разные тематики

Предлагаю написание качественных текстов на заказ. Тематика любая, но являюсь экспертом в теме IT-технологий, так как имеется опыт более 11 лет. Также могу писать о спорте, путешествиях, на тему здоровья и похудения (опыт также есть). Предлагаю услуги постинга в соц.сетях. Наполнение контентом вашего сайта. Создание слоганов, речевок, креативные тексты по заданной тематике. Пример статей на моем сайте http://lenko-rider.pro, по запросу вышлю дополнительно.