Корректура, редактирование, перевод (рус/укр), набор, транскрибация

Добрый день!

Я корректор-переводчик (русский/украинский), оператор компьютерного набора (10-пальцевый набор, высокая скорость). Образование высшее гуманитарное. Стаж работы в СМИ 20 лет.

Длительное сотрудничество: "Рабочая газета" (Киев, переводчик); "Вечерний Киев" (переводчик, оператор комп. набора); "Полтавский вестник" (корректор-переводчик, оператор комп. набора).

Сотрудничество: журнал "Археология" (корректура, набор); издательства "Пресса Украины", "Український письменник" (корректура, набор); журнал "Студенческий меридиан" (переводы); газета "Зеркало недели" (переводы).

Услуги:

перевод (рус/укр, укр/рус), тексты любой тематики и сложности;

корректура, редактирование;

набор;

расшифровка аудио и видео.

Резюме на сайте: freelance.ru/LenaLogvinena