LenaMalkova1965

Уважаемая команда сайта!1.Профессиональный переводчик и преподаватель гимназии. Могу готовить к сдаче
Немецкого языкового диплома. Хочу попробовать работать в сети.
2.Переводила 200 страниц медицинского текста для кандидатской. задания заочника в
техническом университете. Медицинское заключение.
3.Я также филолог-германист. преподаватель нем. языка и литературы
4.Если встретятся незнакомые термины. поищу в словарях и получу консультацию
специалиста.
5.Гарантирую быстрое выполнение и качество работы.
6 Профессиональный переводчик. 25 лет стажа в гимназии. Имею Золотой сертификат
DSD-Gold Deutsches Sprachdiplom.позволяющий принимать этот экзамен .Закончила ЛГУ.
один год обучалась в Берлине в Университете им. Гумбольдта.
7. Качественное выполнение работы.Использовать знания нем. яз. Возможность
подработать.
8. С системами антиплагиата не работала.
9.Диплом на девичью фамилию Домрачева