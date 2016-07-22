LenaMalkova1965

Переводы текстов общей тематики

Уважаемая команда сайта!1.Профессиональный переводчик и преподаватель гимназии. Могу готовить к сдаче

Немецкого языкового диплома. Хочу попробовать работать в сети.

2.Переводила 200 страниц медицинского текста для кандидатской. задания заочника в

техническом университете. Медицинское заключение.

3.Я также филолог-германист. преподаватель нем. языка и литературы

4.Если встретятся незнакомые термины. поищу в словарях и получу консультацию

специалиста.

5.Гарантирую быстрое выполнение и качество работы.

6 Профессиональный переводчик. 25 лет стажа в гимназии. Имею Золотой сертификат

DSD-Gold Deutsches Sprachdiplom.позволяющий принимать этот экзамен .Закончила ЛГУ.

один год обучалась в Берлине в Университете им. Гумбольдта.

7. Качественное выполнение работы.Использовать знания нем. яз. Возможность

подработать.

8. С системами антиплагиата не работала.

9.Диплом на девичью фамилию Домрачева