Раскрутка и продвижение вашего бизнеса

- Написание уникальных статей с размещением на качественных площадках системы miralinks (предоставляется отчёт);

- Размещение рекламных объявлений в поисковых системах (Яндекс, Google, Рамблер, Search.mail.ru);

- Размещение рекламных объявлений в крупных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook);

- Дизайн сайтов (разработка и создание баннеров, иконок, логотипов);

- Обработка фотографий;

- Дизайн продукции;

- Создание сайтов для мобильных устройств на новейшем фреймворке jQuery Mobile.

Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов):

1. На главную страницу - от 3$

2. Текст «О компании» - от 3$

3. Продающие тексты - от 10$

5. Информационные тексты - от 2$

6. Описания товаров до 500 знаков - от 2$ за одно описание

Рерайтинг для сайтов: от 2$ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

e-mail: [email protected]

ICQ: 610-952-912