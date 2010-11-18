- Написание уникальных статей с размещением на качественных площадках системы miralinks (предоставляется отчёт);
- Размещение рекламных объявлений в поисковых системах (Яндекс, Google, Рамблер, Search.mail.ru);
- Размещение рекламных объявлений в крупных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook);
- Дизайн сайтов (разработка и создание баннеров, иконок, логотипов);
- Обработка фотографий;
- Дизайн продукции;
- Создание сайтов для мобильных устройств на новейшем фреймворке jQuery Mobile.
Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов):
1. На главную страницу - от 3$
2. Текст «О компании» - от 3$
3. Продающие тексты - от 10$
5. Информационные тексты - от 2$
6. Описания товаров до 500 знаков - от 2$ за одно описание
Рерайтинг для сайтов: от 2$ (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).
e-mail: [email protected]
ICQ: 610-952-912
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