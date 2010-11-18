LenaShev

Елена LenaShev

 
35 летУкраина/Евпатория
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Раскрутка и продвижение вашего бизнеса

- Написание уникальных статей с размещением на качественных площадках системы miralinks (предоставляется отчёт);

- Размещение рекламных объявлений в поисковых системах (Яндекс, Google, Рамблер, Search.mail.ru);

- Размещение рекламных объявлений в крупных социальных сетях (ВКонтакте, Facebook);

- Дизайн сайтов (разработка и создание баннеров, иконок, логотипов);

- Обработка фотографий;

- Дизайн продукции;

- Создание сайтов для мобильных устройств на новейшем фреймворке jQuery Mobile.

Копирайтинг для сайтов (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов): 

1. На главную страницу - от 3$

2. Текст «О компании» - от 3$

3. Продающие тексты - от 10$

5. Информационные тексты - от 2$

6. Описания товаров до 500 знаков - от 2$ за одно описание

Рерайтинг для сайтов: от 2$  (стоимость указана за 1000 знаков без пробелов).

e-mail: [email protected]

ICQ: 610-952-912

Дизайн сайтаjQueryКопирайтинг для сайта
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Отзывы заказчиков
alisa757
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Реферат по психологии
Отличный исполнитель. Выполнила срочный заказ просто отлично, недорого и быстро, а самое главное очень выручила, потому как совсем срочно нужно было! Всем рекомендую!!!
Довольна совместной работой. Своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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