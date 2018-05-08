LenaSvetlova

I can make your dream house design come true.🌿
Добрый день! Выполняю дизайн интерьера любой сложности и объема.
Работаю с такими стилями как: классика, прованс, скандинавский, бау-хауз, эклектика, модерн, хай-тек, лофт, и др. Все проекты выполняю аккуратно, точно в срок.
Сотрудничаю с проверенными подрядчиками, которые качественно выполняют ремонт объектов.
По всем вопросам связывайтесь с менеждером по телефону +79992327216
Буду рада с Вами работать!
На сообщения не отвечаю в связи с нехваткой времени.
Спасибо за понимание.
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