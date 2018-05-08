LenaSvetlova

Лена LenaSvetlova

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
I can make your dream house design come true.&#127807;

Добрый день! Выполняю дизайн интерьера любой сложности и объема. 

Работаю с такими стилями как: классика, прованс, скандинавский, бау-хауз, эклектика, модерн, хай-тек, лофт, и др. Все проекты выполняю аккуратно, точно в срок. 

Сотрудничаю с проверенными подрядчиками, которые качественно выполняют ремонт объектов. 

По всем вопросам связывайтесь с менеждером по телефону +79992327216

Буду рада с Вами работать!

На сообщения не отвечаю в связи с нехваткой времени.

Спасибо за понимание.