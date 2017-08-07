Lena_Bond_0708

Все виды работ с текстами на русском, украинском, английском языках. Эконометрический и статистический анализ.

Кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий и моделирования, опыт работы более 10-ти лет. Работаю редактором-корректором текстов в различных направлениях. Также являюсь специалистом в экономико-математическом моделировании и прогнозировании с помощью программных пакетов Excel, Matlab, Gretl, Statistica.