Lena_diz80

Дизайн под различные приложения apple и android

Имею достаточный опыт создания дизайна под различные приложения apple и android ( то есть знаю все необходимые " азы" и прочие нужности типа silver light"а ) . работала как над внутрекорпоравтиными проектами так и над обычными стандартными приложениями ( где то как единственный творец , где то в компании товрищей ). убедительная просьба всех,кто считает,что : " постоплата 100% мы гарантируем , мы же солидная фирма " , " давайте вместе сделаем все бесплатно а потом мы получим мильярды мильонов" и иных он лайн свитедетелей ополоумевших сект меркантилизма проходить мимо - увы я не ваш мессия.