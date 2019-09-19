Lenalena5659

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Опыт работы —12 лет 3 месяца
Март 2018 — настоящее время
1 год 7 месяцев
ООО "СудоРемонтСтрой" Санкт-Петербург Начальник отдела кадров - Постановка кадрового делопроизводства с "0".
- Разработка локальных нормативных актов, должностных инструкций.
- Ведение полного цикла кадрового администрирования:
- оформление сотрудников и ведение трудовых книжек;
- составление штатного расписания;
- издание кадровых приказов о приеме, назначении, переводе;
-оформление на работу иностранных граждан( Украина);
- учет сотрудников, работающих во вредных условиях труда;
- расчет компенсации за неиспользованный отпуск, больничные листы
- ведение табеля учета рабочего времени.
- Формирование отчетности.
-Проведение специальной оценки условий труда.
- Консультирование сотрудников компании по вопросам кадрового администрирования.
Май 2010 — Июнь 2018
8 лет 2 месяца
Строительная организация Начальник отдела кадров - Планирование и прогнозирование потребностей организации в персонале с учетом производственного
плана.
- Мониторинг рынка труда.
- Поиск, подбор персонала, в том числе и в регионах.
- Разработка локальных нормативных актов, должностных инструкций.
- Аудит кадровой документации;
- Ведение полного цикла кадрового администрирования:
- оформление сотрудников и ведение трудовых книжек;
- составление штатного расписания;
- издание кадровых приказов о приеме, назначении, переводе, наказании, отпуске,
командировках, совмещении должностных обязанностей;
- регистрация граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан;
- оформление и учет сотрудников, работающих в условиях Крайнего Севера,учет сотрудников,
работающих во вредных условиях труда;
- расчет компенсации за неиспользованный отпуск, больничные листы
- ведение табеля учета рабочего времени.
- Формирование отчетности.
- Решение конфликтных ситуаций, опыт прохождения внутренних и внешних проверок;
-Участие в организации и проведении корпоративных мероприятий.
- Консультирование сотрудников компании по вопросам кадрового администрирования.
Сентябрь 2009 — Май 2010
9 месяцев
ООО "Торговая компания" Менеджер по персоналу - Аудит кадровой документации
- Восстанвление КДП за 4 года
- Ведение КДП в единственном лице в полном
объеме по 9 юр. лицам (прием, перевод, увольнения и т.д.)
- Прописание локальных нормативных актов
- Постановка ведения учета кадров в программе
1 С 8.1 с "0"
- Поиск, подбор персонала
- Сотренерство
Февраль 2009 — Сентябрь 2009
8 месяцев
ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс» (газета «Деловой Петербург») Инспектор отдела кадров(срочный трудовой договор) - Ведение КДП в полном объеме (прием, перевод, увольнение, отпуск, командировки и т.д.):
- курирование работы филиалов компании;
- оформление безвизовых иностранных граждан (СНГ);
- формирование отчетности
- подбор персонала
Февраль 2008 — Февраль 2009
1 год 1 месяц
«Северо-Западное Электромеханическое Объединение» (производственный холдинг) Менеджер по персоналу - поиск кандидатов, согласно заявленным требованиям (рабочие специальности, менеджеры, ИТР);
- составление и размещение объявлений о вакансиях в Интернете и СМИ;
- телефонное интервью;
- проведение собеседований;
- ведение КДП в полном объеме по нескольким юридическим лицам:
- работа с безвизовыми иностранными гражданами (СНГ)
- подготовка корпоративных мероприятий
Июль 2007 — Февраль 2008
8 месяцев
ОАО «Научно-исследовательский аккумуляторный институт» Источник» (производственное предприятие) Менеджер по персоналу поиск кандидатов, согласно заявленным требованиям (рабочие специальности, ИТР);
-составление и размещение объявлений о вакансиях в интернете и СМИ;
-телефонное интервью
-проведение собеседований;
-сотрудничество с Центром занятости;
-подготовка и участие в Ярмарках вакансий;
-ведение табеля учета рабочего времени;
-составление должностных инструкций;
-проведение статистики по звонкам и количеству собеседований;
-отслеживание причин не закрытых вакансий;
-мониторинг з/п
-отслеживание эффективности рекламы
Образование
Высшее
2007
Борисоглебский государственный педагогический институт Педагогика и методика начального образования, диплом
с отличием
Повышение квалификации, курсы
2015
Изменения 2015 года в правовом положении иностранных работников А-БЭСТ, Изменения 2015 года в правовом положении иностранных работников
2009
Как наладить кадровое делопроизводство, чтобы работать без проблем Санкт-Петербургский институт человеческих ресурсов (клуб «Вектор»), Инспектор отдела кадров
2008
Практическая психология Борисоглебский государственный педагогический институт, Практический психолог
2008
Управление персоналом Санкт-Петербургский институт человеческих ресурсов (клуб «Вектор»), Менеджер по персоналу
2007
Управление персоналом Санкт-Петербургский Центр образования кадров, Менеджер по персоналу
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — Родной Немецкий — A1 — Начальный
Дополнительная информация
Рекомендации
«Северо-Западное Электромеханическое Объединение» Гуль Елена Константиновна (начальник отдела по управлению персоналом)
Обо мне
Работала в организациях, в которых были обособленные подразделения, в том числе в районах Крайнего Севера.
Кадровое делопроизводство вела как сама, так и контролировала других сотрудников,
осуществляющих деятельность в данном направлении. Есть опыт успешных проверок
проверяющими органами(Трудовая инспекция, Управление по делам миграции).
Уверенно владею ПК: WORD, EXEL,Internet, Outlook, 1С: 8.2, 8.3, УПП, УСО.
Постоянно совершенствую знания в области подбора и КДП.
В компаниях, в которых я работала, штат сотрудников всегда превышал 350 человек,
поэтому я «не боюсь» больших объемов работ.
Ответственна, коммуникабельна, организованна, «работаю на результат».
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