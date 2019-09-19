Lenalena5659

Специалист по ведению кадрового делопроизводства

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Опыт работы —12 лет 3 месяца

Март 2018 — настоящее время

1 год 7 месяцев

ООО "СудоРемонтСтрой" Санкт-Петербург Начальник отдела кадров - Постановка кадрового делопроизводства с "0".

- Разработка локальных нормативных актов, должностных инструкций.

- Ведение полного цикла кадрового администрирования:

- оформление сотрудников и ведение трудовых книжек;

- составление штатного расписания;

- издание кадровых приказов о приеме, назначении, переводе;

-оформление на работу иностранных граждан( Украина);

- учет сотрудников, работающих во вредных условиях труда;

- расчет компенсации за неиспользованный отпуск, больничные листы

- ведение табеля учета рабочего времени.

- Формирование отчетности.

-Проведение специальной оценки условий труда.

- Консультирование сотрудников компании по вопросам кадрового администрирования.

Май 2010 — Июнь 2018

8 лет 2 месяца

Строительная организация Начальник отдела кадров - Планирование и прогнозирование потребностей организации в персонале с учетом производственного

плана.

- Мониторинг рынка труда.

- Поиск, подбор персонала, в том числе и в регионах.

- Разработка локальных нормативных актов, должностных инструкций.

- Аудит кадровой документации;

- Ведение полного цикла кадрового администрирования:

- оформление сотрудников и ведение трудовых книжек;

- составление штатного расписания;

- издание кадровых приказов о приеме, назначении, переводе, наказании, отпуске,

командировках, совмещении должностных обязанностей;

- регистрация граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан;

- оформление и учет сотрудников, работающих в условиях Крайнего Севера,учет сотрудников,

работающих во вредных условиях труда;

- расчет компенсации за неиспользованный отпуск, больничные листы

- ведение табеля учета рабочего времени.

- Формирование отчетности.

- Решение конфликтных ситуаций, опыт прохождения внутренних и внешних проверок;

-Участие в организации и проведении корпоративных мероприятий.

- Консультирование сотрудников компании по вопросам кадрового администрирования.

Сентябрь 2009 — Май 2010

9 месяцев

ООО "Торговая компания" Менеджер по персоналу - Аудит кадровой документации

- Восстанвление КДП за 4 года

- Ведение КДП в единственном лице в полном

объеме по 9 юр. лицам (прием, перевод, увольнения и т.д.)

- Прописание локальных нормативных актов

- Постановка ведения учета кадров в программе

1 С 8.1 с "0"

- Поиск, подбор персонала

- Сотренерство

Февраль 2009 — Сентябрь 2009

8 месяцев

ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс» (газета «Деловой Петербург») Инспектор отдела кадров(срочный трудовой договор) - Ведение КДП в полном объеме (прием, перевод, увольнение, отпуск, командировки и т.д.):

- курирование работы филиалов компании;

- оформление безвизовых иностранных граждан (СНГ);

- формирование отчетности

- подбор персонала

Февраль 2008 — Февраль 2009

1 год 1 месяц

«Северо-Западное Электромеханическое Объединение» (производственный холдинг) Менеджер по персоналу - поиск кандидатов, согласно заявленным требованиям (рабочие специальности, менеджеры, ИТР);

- составление и размещение объявлений о вакансиях в Интернете и СМИ;

- телефонное интервью;

- проведение собеседований;

- ведение КДП в полном объеме по нескольким юридическим лицам:

- работа с безвизовыми иностранными гражданами (СНГ)

- подготовка корпоративных мероприятий

Июль 2007 — Февраль 2008

8 месяцев

ОАО «Научно-исследовательский аккумуляторный институт» Источник» (производственное предприятие) Менеджер по персоналу поиск кандидатов, согласно заявленным требованиям (рабочие специальности, ИТР);

-составление и размещение объявлений о вакансиях в интернете и СМИ;

-телефонное интервью

-проведение собеседований;

-сотрудничество с Центром занятости;

-подготовка и участие в Ярмарках вакансий;

-ведение табеля учета рабочего времени;

-составление должностных инструкций;

-проведение статистики по звонкам и количеству собеседований;

-отслеживание причин не закрытых вакансий;

-мониторинг з/п

-отслеживание эффективности рекламы

Образование

Высшее

2007

Борисоглебский государственный педагогический институт Педагогика и методика начального образования, диплом

с отличием

Повышение квалификации, курсы

2015

Изменения 2015 года в правовом положении иностранных работников А-БЭСТ, Изменения 2015 года в правовом положении иностранных работников

2009

Как наладить кадровое делопроизводство, чтобы работать без проблем Санкт-Петербургский институт человеческих ресурсов (клуб «Вектор»), Инспектор отдела кадров

2008

Практическая психология Борисоглебский государственный педагогический институт, Практический психолог

2008

Управление персоналом Санкт-Петербургский институт человеческих ресурсов (клуб «Вектор»), Менеджер по персоналу

2007

Управление персоналом Санкт-Петербургский Центр образования кадров, Менеджер по персоналу

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — Родной Немецкий — A1 — Начальный

Дополнительная информация

Рекомендации

«Северо-Западное Электромеханическое Объединение» Гуль Елена Константиновна (начальник отдела по управлению персоналом)

Обо мне

Работала в организациях, в которых были обособленные подразделения, в том числе в районах Крайнего Севера.

Кадровое делопроизводство вела как сама, так и контролировала других сотрудников,

осуществляющих деятельность в данном направлении. Есть опыт успешных проверок

проверяющими органами(Трудовая инспекция, Управление по делам миграции).

Уверенно владею ПК: WORD, EXEL,Internet, Outlook, 1С: 8.2, 8.3, УПП, УСО.

Постоянно совершенствую знания в области подбора и КДП.

В компаниях, в которых я работала, штат сотрудников всегда превышал 350 человек,

поэтому я «не боюсь» больших объемов работ.

Ответственна, коммуникабельна, организованна, «работаю на результат».

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