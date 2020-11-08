Lenamea

Елена Lenamea

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Художник. Рисую в различных техниках, как на бумаге так и в Photoshop

Качественные рисунки, графические портреты, а также портреты карандашом, гуашью и портреты-коллажи из тематических вырезок

Портфолио

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