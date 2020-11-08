Художник. Рисую в различных техниках, как на бумаге так и в Photoshop
Качественные рисунки, графические портреты, а также портреты карандашом, гуашью и портреты-коллажи из тематических вырезок
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Портфолио
- Портрет карандашом67 просмотров
- Портрет карандашом55 просмотров
- Портрет карандашом66 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок80 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок67 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок135 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок50 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок80 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок55 просмотров
- Портрет из журнальных вырезок53 просмотра
- Иллюстрация, гуашь39 просмотров
- Портрет гуашью40 просмотров