Lenashalom

Елена Квит LenashalomLenashalom
41 годУкраина/Каменец-Подольский
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работа с сайтами. Установка, настройка, администрирование WordPress. Сбор информации, работа с Excel и базами данных.
Подробнее:
- Наполнение сайтов. Интернет-магазинов.
- Административные роботы по сайту (работа с рубриками, метками, фильтрами, ценообразование…).
- SEO оптимизация (семантический анализ, мета описания, внутренняя перелинковка)
- Установка WordPress (перенос сайта с одного хостинга на другой, первичная настройка)
- Обработка и сбор информации. Парсинг. Работа с базами данных и Excel.
Знаю: Принципы и специфику SEO продвижения сайтов.
Заполнение интернет-магазинов товарами большие объемы в короткие сроки (есть своя команда):
- Примерная стоимость 1 позиции без поиска информации - от 5 рублей (в зависимости от количества характеристик);
- Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик - от 8 рублей (в зависимости от количества характеристик).
- Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю несколько тестовых позиций.
- С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю строго по предоплате.
Сдаю готовые задачи - точно в оговоренный срок!
Оплата: Приватбанк, Webmoney, системы денежных переводов (на мое имя), оплата на расчетный счет (есть ФЛП, единый налог, 3 группа)
Контакты:
Skype: lena_201019
e-mail: [email protected]
Некоторые из моих клиентов, с которыми я работала или работаю сейчас:
http://moyvybor.bogblagodat.pp.ua/