Lenashalom

Елена Квит Lenashalom

 
41 годУкраина/Каменец-Подольский
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работа с сайтами. Установка, настройка, администрирование WordPress. Сбор информации, работа с Excel и базами данных.

Подробнее:

  • Наполнение сайтов. Интернет-магазинов.
  • Административные роботы по сайту (работа с рубриками, метками, фильтрами, ценообразование…).
  • SEO оптимизация (семантический анализ, мета описания,  внутренняя перелинковка)
  • Установка WordPress (перенос сайта с одного хостинга на другой, первичная настройка)
  • Обработка и сбор информации. Парсинг. Работа с базами данных и Excel.
CMS: Отличные знания – Wordpress (WooCommerce). Хорошо ориентируюсь в «популярных» CMS, включая самописные.

Знаю: Принципы и специфику SEO продвижения сайтов.

Заполнение интернет-магазинов товарами большие объемы в короткие сроки (есть своя команда):

  • Примерная стоимость 1 позиции без поиска информации - от 5 рублей (в зависимости от количества характеристик);
  • Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик - от 8 рублей (в зависимости от количества характеристик).
  • Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю несколько тестовых позиций.
  • С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю строго по предоплате.
Стоимость других робот обсуждается!

Сдаю готовые задачи - точно в оговоренный срок!

Оплата: Приватбанк, Webmoney, системы денежных переводов (на мое имя), оплата на расчетный счет (есть ФЛП, единый налог, 3 группа)

Контакты:

Skype: lena_201019

e-mail: [email protected]

Некоторые из моих клиентов, с которыми я работала или работаю сейчас:

http://bogblagodat.pp.ua/

http://moyvybor.bogblagodat.pp.ua/﻿

http://www.aog.org.ua/﻿

http://leonid.kvit.pp.ua/﻿

http://1c.kvit.pp.ua/

WordPressWooCommerceSEO-оптимизация