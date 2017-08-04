Lenashalom

Работа с сайтами. Установка, настройка, администрирование WordPress. Сбор информации, работа с Excel и базами данных.

Подробнее:

Наполнение сайтов. Интернет-магазинов.

Административные роботы по сайту ( работа с рубриками, метками, фильтрами, ценообразование… ).

). SEO оптимизация ( семантический анализ, мета описания, внутренняя перелинковка )

) Установка WordPress ( перенос сайта с одного хостинга на другой, первичная настройка )

) Обработка и сбор информации. Парсинг. Работа с базами данных и Excel.

Отличные знания – Wordpress (WooCommerce. Хорошо ориентируюсь в «популярных» CMS, включая самописные.

Знаю: Принципы и специфику SEO продвижения сайтов.

Заполнение интернет-магазинов товарами большие объемы в короткие сроки ( есть своя команда ):

Примерная стоимость 1 позиции без поиска информации - от 5 рублей ( в зависимости от количества характеристик );

); Стоимость 1 позиции с поиском фото, описания, характеристик - от 8 рублей ( в зависимости от количества характеристик ).

). Для определения точной стоимости заполнения и сроков бесплатно заполняю несколько тестовых позиций.

С новыми заказчиками, а также с заказчиками без отзывов и с низким рейтингом работаю строго по предоплате.

Сдаю готовые задачи - точно в оговоренный срок!

Оплата: Приватбанк, Webmoney, системы денежных переводов (на мое имя), оплата на расчетный счет (есть ФЛП, единый налог, 3 группа)

Контакты:

Skype: lena_201019

e-mail: [email protected]

Некоторые из моих клиентов, с которыми я работала или работаю сейчас:

http://bogblagodat.pp.ua/

http://moyvybor.bogblagodat.pp.ua/﻿

http://www.aog.org.ua/﻿

http://leonid.kvit.pp.ua/﻿

http://1c.kvit.pp.ua/