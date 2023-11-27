Коммерческий опыт работы 3 года. Начинал как веб-дизайнер, затем опыт в аутсорс компании в качестве frontend-разработчика. В данный момент продуктовая компания, frontend-разработчик.
Основной стек: JS, TypeScript, React, различные библиотеки как популярные так и нет, опыт дебага, Sentry в том числе.
Некоторые из проектов, названия не указываю:
Образовательный проект. Написан на React'e, в последствии переведен на NextJS. Чат, таймеры для обучения, админ-панель с таблицами с большим объемом данных.
Геолокационный проект. Веб приложение для инвесторов, позволяющее отслеживать этапы строительства объектов. Просмотр различного вида контента (фото, видео, аэросъемка, панорамы). React, TypeScript, Redux, ReactGL и ReactLeaflet для карт, Marzipano для просмотра панорам.
Несколько финансовых проектов на React'e. Калькуляторы займов, админ-панели, в том числе с использованием различных UI библиотек компонентов.
Конструктор интернет-магазинов для телеграмм-ботов. React, Typescript, AntDesign, Telegram API. Админ-панель плюс веб-приложения Telegram App.