Frontend-разработчик

Коммерческий опыт работы 3 года. Начинал как веб-дизайнер, затем опыт в аутсорс компании в качестве frontend-разработчика. В данный момент продуктовая компания, frontend-разработчик.

Основной стек: JS, TypeScript, React, различные библиотеки как популярные так и нет, опыт дебага, Sentry в том числе.



Некоторые из проектов, названия не указываю:

