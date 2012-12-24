Адрес электронной почты: helen.kofanova @ mail.ru

Образование: высшее (специалист) (в 2012г. Окончила Горловский Государственный Педагогический Институт Иностранных языков, факультет французского и немецкого языков, специальность преподаватель французского, английского языков и зарубежной литературы,очное отделение)

Курсы «Оператор компьютерного набора» Секретарь (2005-2007).

Профессиональный опыт:

Практика написания научных работ.

Специальные знания: владение ПК опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Skype) и E-mail.

Знание языков: украинский - родной; русский - свободно; английский - intermediate; французский - fluent.

Личные качества: коммуникабельность, устойчивость в стрессовых ситуациях, креативность, ответственность, пунктуальность.

Интересы и увлечения: путешествия, научная литература, художественное искусство.