В 2011г закончила «Российский Новый Университет», г. Москва, по специальности менеджмент организации.

В 2011г устроилась в рекламное агентство "Art Design Group" на должность "менеджер по наружной рекламе".

Обязанности: разработка макетов для заказчика с дальнейшим контролем производства и монтажа.

В 2013г устроилась в АО "Казкоммерцбанк", на должность "ведущий маркетолог".

Обязанности: разработка и соблюдение требований брендбука для банка, разработка рекламы для привлечения клиентов, разработка имиджа банка и контроль за его соблюдением.

В декабре 2015г уволилась по собственному желанию.