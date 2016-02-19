В 2011г закончила «Российский Новый Университет», г. Москва, по специальности менеджмент организации.
В 2011г устроилась в рекламное агентство "Art Design Group" на должность "менеджер по наружной рекламе".
Обязанности: разработка макетов для заказчика с дальнейшим контролем производства и монтажа.
В 2013г устроилась в АО "Казкоммерцбанк", на должность "ведущий маркетолог".
Обязанности: разработка и соблюдение требований брендбука для банка, разработка рекламы для привлечения клиентов, разработка имиджа банка и контроль за его соблюдением.
В декабре 2015г уволилась по собственному желанию.
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