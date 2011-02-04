Контактный телефон: 8(093)151-51-88 моб.
Специализация: Издательское дело>Полиграфия>Иллюстратор .
Дизайн, Макетирование, Иллюстрирование, Оформление, Верстка.
Дизайн : Дизайнер, Декоратор, Иллюстратор, Художник.
Графический дизайн, Web- дизайн(мало опыта).
Образование: НТУУ "КПИ" , 2007-2012
Издательско-Полиграфический Институт, Заочная.
Студент (Специалист)
Украина, Киев
Опыт работы: Художник-дизайнер Ноябрь 2007 - по настоящее время (3 года )
Государственное предприятие "АНТОНОВ"
Компьютерные навыки:
Microsoft office; CorelDraw; Adobe Photoshop; 3D Max (изучаю самостоятельно); Adobe Illustrator (изучаю самостоятельно); Flash (изучаю самостоятельно)
;О себе
Большое желание работать именно по профилю дизайнера, т.к. знаю - это моё!
Личные качества: Готова учиться, впитывать, слушать и слушаться!