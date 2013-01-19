Околохудожник,псевдопрограммист.

Неофициальная обстановка.

"Ничего так не толкает на развитие, как самореализация."(с)

Тут не будет перечня программ в которых я подобен богу,возвышения моего мастерства и творческих побед..Тут не будет условий работы и прочего юридического мусора...Здесь будет все кратко и понятно.

Рисую в основном в программе ArtRage, пробую себя в качестве начинающего иллюстратора.

Имею неполное среднее образование, безграничную фантазию и море амбиций.

Надеюсь мои рисунки будут вам интересны и найдут свое место в ваших проектах :)