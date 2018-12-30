Дизайн, видеомонтаж, баннеры
Добрый день, Уважаемые Заказчики!
Опытный специалист поможет Вам в решении задач по следующим направлениям:
Создание логотипов, фирменного стиля
Производство и редактура видео, видеомонтаж
Работа со звуком, аудиомонтаж
Создание баннеров, анимации
Ретушь, обработка фотографий
Дизайн упаковок, визиток, буклетов и других рекламных материалов
Создание, редактирование презентаций
По ссылке можно перейти к Портфолио работ
https://drive.google.com/drive/folders/1XuIooGwb7k5AVcZKa0samxYfd8dN67PC?usp=sharing