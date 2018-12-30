Дизайн, видеомонтаж, баннеры

Добрый день, Уважаемые Заказчики!

Опытный специалист поможет Вам в решении задач по следующим направлениям:

Создание логотипов, фирменного стиля

Производство и редактура видео, видеомонтаж

Работа со звуком, аудиомонтаж

Создание баннеров, анимации

Ретушь, обработка фотографий

Дизайн упаковок, визиток, буклетов и других рекламных материалов

Создание, редактирование презентаций

По ссылке можно перейти к Портфолио работ

https://drive.google.com/drive/folders/1XuIooGwb7k5AVcZKa0samxYfd8dN67PC?usp=sharing