LenyWorky

Лени Ворки LenyWorky

 
34 годаУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Дизайн, видеомонтаж, баннеры

Добрый день, Уважаемые Заказчики!

Опытный специалист поможет Вам в решении задач по следующим направлениям:

Создание логотипов, фирменного стиля

Производство и редактура видео, видеомонтаж

Работа со звуком, аудиомонтаж

Создание баннеров, анимации

Ретушь, обработка фотографий

Дизайн упаковок, визиток, буклетов и других рекламных материалов

Создание, редактирование презентаций

По ссылке можно перейти к Портфолио работ 

https://drive.google.com/drive/folders/1XuIooGwb7k5AVcZKa0samxYfd8dN67PC?usp=sharing