Занимаюсь обновлением 1С типовых конфигураций и обновлением платформ для работ в баз 1с. Так же есть услуги установки иного программного обеспечения.

Обновлю Ваши базы 1с 7.7, 8.2, 8.3, любой конфигурации, обновлю платформу до последней версии, быстро и качественно!

Скачать по TeamViewer https://www.teamviewer.com/ru/ нажать на зеленую кнопу загрузить TeamViewerПосле скачивания, установить, достаточно согласиться со всем, что предлагает программа, после появится окно, программы где будет, ваш ID и временный пароль. Сказать мне ID и пароль и большее ничего не требуется!